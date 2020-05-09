Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума - 1,06. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-2019.

В частности, в Москве этот показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

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Коэффициент рассчитан по формуле из рекомендаций Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер.

Для того, чтобы тот или иной регион перешел в первом этапу ослабления ограничений, коэффициент должен составлять не больше 1.

За сутки в России зарегистрировано 10 817 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 198 676. Умерли 104 пациента с ковид. Выздоровели и выписаны из больниц 5 308 человек, что стало рекордным числом. За все время эпидеми выписано 31 916 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Коронавирус
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