Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума - 1,06. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-2019.
В частности, в Москве этот показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.
Коэффициент рассчитан по формуле из рекомендаций Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер.
Для того, чтобы тот или иной регион перешел в первом этапу ослабления ограничений, коэффициент должен составлять не больше 1.
За сутки в России зарегистрировано 10 817 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 198 676. Умерли 104 пациента с ковид. Выздоровели и выписаны из больниц 5 308 человек, что стало рекордным числом. За все время эпидеми выписано 31 916 человек.
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Заразились
165 тыс.+-22 926 / сут.
Умерли
1 827+104 / сут.
Выздоровели
31 916+5 308 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru