Роспотребнадзор начал контроль морской воды на коронавирус в Крыму
Морскую воду на наличие COVID-19 и холерного вибриона 1 мая начали специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Наталью Пеньковскую.
«Нет смысла проводить мониторинг при низких температурах морской воды. С 1 мая начинается мониторинг по холере - это наша обычная работа. Одновременно будет проводиться исследование на наличие в воде новой коронавирусной инфекции», - пояснила она.
Для исследования морской воды определены эпидемиологически обоснованные точки, пояснила Пеньковская.
Напомним, аналогичное исследование проводилось в морской воде у крымского побережья, а также в аквапарках и бассейнах в июле 2020 года. По заключению Роспотребнадзора, на тот момент возбудителя COVID-19 не было обнаружено.
Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил НСН, что без открытия границ рост цен на отдых внутри страны продолжится.
«Цены на внутреннем рынке на услуги гостеприимства разные. Просто цены на одних направлениях очень высокие. Например, Крым. Гостиницы и санатории в прошлом году за семь месяцев заработали больше, чем за весь 2019 год – на 13%. А сейчас ещё и Турция закрылась, которая играла роль клапана, через который выпускается пар. Поэтому весь спрос фокусируется на внутреннем рынке, который с точки зрения предложений к этому не готов – в плане количественного состава качественного номерного фонда», - отметил собеседник НСН.
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