По мнению болгарского лидера, продолжение боевых действий на Украине способно привести к значительному расширению их географии. Радев отметил, что коллективный Запад стремится одержать победу над Россией в обычном военном противостоянии, игнорируя тот факт, что она остается крупнейшей ядерной державой.

Он также добавил, что европейские страны не способны эффективно противостоять российскому гиперзвуковому оружию, и призвал как можно скорее приступить к переговорам для урегулирования конфликта.

В середине июня премьер Болгарии сообщил о выходе страны из «коалиции желающих», отметив, что урегулирование конфликта на Украине возможно только с помощью дипломатии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

