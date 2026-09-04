Болгария предупредила ЕС о рисках поставок дальнобойного оружия Киеву
Премьер-министр Болгарии Румен Радев предостерег страны Европейского союза от передачи Украине дальнобойного вооружения, способного поражать цели в глубине российской территории. Выступая на парламентских слушаниях, глава болгарского правительства указал на серьезную опасность эскалации конфликта, передает RT со ссылкой на издание Sofia Globe.
Радев подверг критике действия ведущих европейских держав, назвав их политику безрассудной. Премьер-министр выразил недоумение тем фактом, что европейские страны поставляют Киеву дальнобойные системы для атак на тысячи километров вглубь России, причем используется вооружение европейского производства с привлечением информации и инструкторов из ЕС.
По мнению болгарского лидера, продолжение боевых действий на Украине способно привести к значительному расширению их географии. Радев отметил, что коллективный Запад стремится одержать победу над Россией в обычном военном противостоянии, игнорируя тот факт, что она остается крупнейшей ядерной державой.
Он также добавил, что европейские страны не способны эффективно противостоять российскому гиперзвуковому оружию, и призвал как можно скорее приступить к переговорам для урегулирования конфликта.
В середине июня премьер Болгарии сообщил о выходе страны из «коалиции желающих», отметив, что урегулирование конфликта на Украине возможно только с помощью дипломатии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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