Бейонсе в честь дня рождения переиздала альбом «B'Day»
Американская певица Бейонсе в честь своего 45-летия переиздала свой второй студийный альбом «B'Day». Оригинальная пластинка была выпущена 4 сентября 2006 года в день 25-летия исполнительницы.
В треклист логплея, вышедшего 20 лет назад и возглавившего чарт Billboard 200, вошли такие хиты, как «Deja Vu», «Irreplaceable» и «Beautiful Liar». Сохранились они и на расширенной юбилейной версии, пережив при этом, как и остальные песни, ремастеринг.
Также в переиздание вошли визуальные материалы, в том числе короткометражные фильмы, подробно рассказывающие о создании пластинки, и видеоклипы в формате 4K. Кроме того, релиз включает ранее не публиковавшиеся фотографии Бейонсе и 60-страничный памятный буклет.
Главное дополнение - песни. В юбилейную версию вошли треки «Lost Yo Mind», «Creole» и «Back Up», которые не вошли в альбом в 2006 году. И две совершенно новых песни «Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)» и «Irreemplazable (Como La Flor)».
Ранее свой дебютный музыкальный альбом «Life Is A Dream» выпустил звезда фильма «Молчание ягнят» 88-летний британский актёр Энтони Хопкинс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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