Крым дороже Турции. РСТ объяснил рост цен на отечественных курортах
Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил НСН, что без открытия границ рост цен на отдых внутри страны продолжится.
Из-за закрытия зарубежных направлений на фоне эпидемии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и комитет по социальной политике держать на контроле проблему роста цен на российских курортах. Она посетовала, что сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах «все включено».
Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" отметил, что рост цен на отельных направления связан с перегревом рынка.
«Цены на внутреннем рынке на услуги гостеприимства разные. Просто цены на одних направлениях очень высокие. Например, Крым. Гостиницы и санатории в прошлом году за семь месяцев заработали больше, чем за весь 2019 год – на 13%. А в остальных регионах доходы были ниже, чем в 2019-ом. Но уже в прошлом году мы видели по южным направлением существенный рост цен, поскольку выездные направления в абсолютном большинстве закрыты. А сейчас ещё и Турция закрылась, которая играла роль клапана, через который выпускается пар. Поэтому весь спрос фокусируется на внутреннем рынке, который с точки зрения предложений к этому не готов – в плане количественного состава качественного номерного фонда», - отметил собеседник НСН.
Шпилько подчеркнул, что на направлениях с особенно высоким спросом цены растут, и это закономерная реакция рынка на превышение спроса над предложением.
«Что касается других направлений, то, к примеру, гостиницы Москвы в прошлом году упали по доходам на 61%, Санкт-Петербург - на 67%. В столице сейчас цены для приёма туристов более чем комфортные. И в целом ряде других регионов тоже. Поэтому, я бы не стал обобщать. Но, в целом, закрытие выездного туризма и отсутствие въездного, внутренний рынок перегревают. И следствие этого – однозначный рост цен», - пояснил эксперт.
Также почетный президент Российского союза туриндустрии подчеркнул, что сейчас государство не должно вмешиваться в процесс ценообразования. По его словам, оно может помогать потребителю кешбэком, и эту программу надо продолжать. Но влиять на рост цен государство в данном случае может, обеспечивая конкурентную среду и не увеличивая издержки.
«Нужно отказаться от проектов, предполагающих увеличение финансовой нагрузки на гостиницы и турбизнес. Такие, как платная электронная путевка, гостиничный сбор или налог , который всё время предлагают вменить и так далее. Итак издержки у нас слишком высокие. Плюс, как я уже сказал, перегретый рынок.
Шпилько добавил, что пока не откроют выездные направления, цены на отдых внутри страны будут только расти.
Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения там ситуации с COVID-19. По информации Ассоциации туроператоров России, на этот период путевки в Турцию приобрели около 600 тысяч человек, в Танзанию – около 7 тысяч.
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