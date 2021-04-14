Крым дороже Турции. РСТ объяснил рост цен на отечественных курортах

«Цены на внутреннем рынке на услуги гостеприимства разные. Просто цены на одних направлениях очень высокие. Например, Крым. Гостиницы и санатории в прошлом году за семь месяцев заработали больше, чем за весь 2019 год – на 13%. А в остальных регионах доходы были ниже, чем в 2019-ом. Но уже в прошлом году мы видели по южным направлением существенный рост цен, поскольку выездные направления в абсолютном большинстве закрыты. А сейчас ещё и Турция закрылась, которая играла роль клапана, через который выпускается пар. Поэтому весь спрос фокусируется на внутреннем рынке, который с точки зрения предложений к этому не готов – в плане количественного состава качественного номерного фонда», - отметил собеседник НСН.

Шпилько подчеркнул, что на направлениях с особенно высоким спросом цены растут, и это закономерная реакция рынка на превышение спроса над предложением.

«Что касается других направлений, то, к примеру, гостиницы Москвы в прошлом году упали по доходам на 61%, Санкт-Петербург - на 67%. В столице сейчас цены для приёма туристов более чем комфортные. И в целом ряде других регионов тоже. Поэтому, я бы не стал обобщать. Но, в целом, закрытие выездного туризма и отсутствие въездного, внутренний рынок перегревают. И следствие этого – однозначный рост цен», - пояснил эксперт.



Также почетный президент Российского союза туриндустрии подчеркнул, что сейчас государство не должно вмешиваться в процесс ценообразования. По его словам, оно может помогать потребителю кешбэком, и эту программу надо продолжать. Но влиять на рост цен государство в данном случае может, обеспечивая конкурентную среду и не увеличивая издержки.

«Нужно отказаться от проектов, предполагающих увеличение финансовой нагрузки на гостиницы и турбизнес. Такие, как платная электронная путевка, гостиничный сбор или налог , который всё время предлагают вменить и так далее. Итак издержки у нас слишком высокие. Плюс, как я уже сказал, перегретый рынок.

Шпилько добавил, что пока не откроют выездные направления, цены на отдых внутри страны будут только расти.

Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения там ситуации с COVID-19. По информации Ассоциации туроператоров России, на этот период путевки в Турцию приобрели около 600 тысяч человек, в Танзанию – около 7 тысяч.

