На АЗС Архангельска начали работать патрули дружинников

Участники патрулей будут проверять документы, подтверждающие право водителей на внеочередную заправку. В мэрии подчеркнули, что любые попытки воспользоваться чужими удостоверениями или передать их третьим лицам будут немедленно пресекаться.

При возникновении спорных или конфликтных ситуаций дружинники незамедлительно вызывают наряд полиции для урегулирования инцидента и принятия необходимых мер. Контроль за соблюдением правил дорожного движения в зонах автозаправочных станций возложен на сотрудников Госавтоинспекции.

Глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе ранее объявил о продаже топлива на полуострове всего по четыре часа в сутки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

