На АЗС Архангельска начали работать патрули дружинников

На автозаправочных станциях Архангельска к работе приступили совместные патрули из дружинников и добровольцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Решение было принято для поддержания общественного порядка в условиях скопления автомобилей и контроля за соблюдением прав льготных категорий автомобилистов на приоритетное обслуживание.

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Участники патрулей будут проверять документы, подтверждающие право водителей на внеочередную заправку. В мэрии подчеркнули, что любые попытки воспользоваться чужими удостоверениями или передать их третьим лицам будут немедленно пресекаться.

При возникновении спорных или конфликтных ситуаций дружинники незамедлительно вызывают наряд полиции для урегулирования инцидента и принятия необходимых мер. Контроль за соблюдением правил дорожного движения в зонах автозаправочных станций возложен на сотрудников Госавтоинспекции.

Глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе ранее объявил о продаже топлива на полуострове всего по четыре часа в сутки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ТопливоБензинАЗСАрхангельск

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