ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали изменения в доверии россиян к Путину
Ведущие российские социологические организации в пятницу, 4 сентября, опубликовали свежие данные опросов общественного мнения об уровне доверия к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и правительству. Об этом сообщают «Ведомости».
Согласно исследованию «Бином ВЦИОМ», проведенному с 24 по 30 августа, положительную оценку работе Владимира Путина дали 66,9% респондентов, что на 0,8% меньше, чем неделей ранее. Доверие президенту выразили 72,2% участников опроса. Данные «ФОМнибуса» за 28-30 августа показали, что доверие главе государства сохраняют 70% россиян, а его деятельность хорошо оценили 71% опрошенных.
По данным ВЦИОМ, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 52,6% граждан РФ, что на 2,7 процентных пункта меньше предыдущих показателей. Деятельность председателя правительства одобрили 43,1% респондентов, снижение составило 2,6 процентных пункта. Работу кабмина в целом положительно оценили 43,3% опрошенных, показатель уменьшился на 1,9 процентных пункта.
ФОМ зафиксировал иную динамику в оценках работы правительства. Согласно исследованию, деятельность кабмина хорошо оценили 43% респондентов, что на 2 процентных пункта меньше, чем неделей ранее. При этом уровень доверия к Михаилу Мишустину, напротив, вырос на 4 процентных пункта и достиг 53%.
При этом работу президента Владимира Путина 14 августа одобряли 70% россиян по данным ФОМ и 67,0% по оценке ВЦИОМ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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