ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали изменения в доверии россиян к Путину

Ведущие российские социологические организации в пятницу, 4 сентября, опубликовали свежие данные опросов общественного мнения об уровне доверия к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и правительству. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно исследованию «Бином ВЦИОМ», проведенному с 24 по 30 августа, положительную оценку работе Владимира Путина дали 66,9% респондентов, что на 0,8% меньше, чем неделей ранее. Доверие президенту выразили 72,2% участников опроса. Данные «ФОМнибуса» за 28-30 августа показали, что доверие главе государства сохраняют 70% россиян, а его деятельность хорошо оценили 71% опрошенных.