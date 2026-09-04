Глава Кубани предупредил о проблемах с топливом в Сочи из-за атаки ВСУ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о риске перебоев с топливом на заправках Сочи после пожара на местной нефтебазе. Об этом он заявил на оперативном совещании, информирует Telegram-канал главы региона.

По словам Кондратьева, пожар на объекте произошел в ночь на 4 сентября из-за падения обломков украинских БПЛА, основной удар которых пришелся по гражданской инфраструктуре и жилым домам курорта. Губернатор подчеркнул, что бензин и дизель поступают в край в достаточном количестве, однако зафиксированы случаи создания искусственного дефицита, когда при наличии горючего его не продают на некоторых региональных АЗС.