МИД РФ обратился в ИКАО из-за угроз Киева о полетах над Россией

Министерство иностранных дел России направило срочное обращение генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуану Карлосу Саласару в связи с заявлениями Украины о небезопасности российского воздушного пространства.

Ведомство потребовало осудить неправомерное вмешательство украинского режима в деятельность гражданской авиации и принять адресные меры для прекращения подобных действий.

ИКАО предупредила о военных рисках для пассажирских самолетов

В МИД РФ подчеркнули, что выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности российского воздушного пространства категорически отвергаются российской стороной. По оценке внешнеполитического ведомства, эти угрозы со стороны Киева не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение всех, кто использует воздушное пространство России для полетов.

Российская Федерация заявила решительный протест в связи с действиями украинской стороны. В МИД расценили их как безрассудные террористические действия, противоречащие нормам международного права.

Украина 2 сентября призвала ИКАО полностью прекратить полеты гражданских самолетов над Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СамолетыГражданская АвиацияУкраинаМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры