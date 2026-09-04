МИД РФ обратился в ИКАО из-за угроз Киева о полетах над Россией

В МИД РФ подчеркнули, что выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности российского воздушного пространства категорически отвергаются российской стороной. По оценке внешнеполитического ведомства, эти угрозы со стороны Киева не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение всех, кто использует воздушное пространство России для полетов.

Российская Федерация заявила решительный протест в связи с действиями украинской стороны. В МИД расценили их как безрассудные террористические действия, противоречащие нормам международного права.

Украина 2 сентября призвала ИКАО полностью прекратить полеты гражданских самолетов над Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

