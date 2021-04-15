В Крыму спрогнозировали незначительный рост цен на отдых в 2021 году

Рост цен на отдых в Крыму в предстоящем курортном сезоне будет незначительным, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Как отметил Волченко, власти провели ряд встреч с крупными предприятиями курортной сферы.

«Я уверен, что коллеги должны нас услышать: цены повышаться значительно не должны», – цитирует министра агентство «Крыминформ».

По словам Волченко, в целом рост цен на отдых зависит от сегмента. Стоимость путевок в санатории региона не выросла или повысилась незначительно. Аналогичная ситуация отмечается в сегменте малых отелей уровня двух звезд. При этом повышение цен в трехзвездочных и отелях класса «люкс» более заметно.

«На самом деле, многие топовые отели начинают даже с отрицательными ценами по сравнению с 2019-2020 годами, но в связи с тем, что спрос высокий, понятно, цены начинают подниматься», – отметил министр.

Кроме того, Волченко заявил, что в этом году Крым рассчитывает принять рекордное число туристов.

Между тем, пожелавший остаться анонимным вирусолог рассказал в беседе с Ura.ru, что приток россиян в Крым на фоне закрытия авиасообщения с Турцией спровоцирует усиление пандемии COVID-19 в стране.

