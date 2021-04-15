В Крыму спрогнозировали незначительный рост цен на отдых в 2021 году
Рост цен на отдых в Крыму в предстоящем курортном сезоне будет незначительным, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Как отметил Волченко, власти провели ряд встреч с крупными предприятиями курортной сферы.
«Я уверен, что коллеги должны нас услышать: цены повышаться значительно не должны», – цитирует министра агентство «Крыминформ».
По словам Волченко, в целом рост цен на отдых зависит от сегмента. Стоимость путевок в санатории региона не выросла или повысилась незначительно. Аналогичная ситуация отмечается в сегменте малых отелей уровня двух звезд. При этом повышение цен в трехзвездочных и отелях класса «люкс» более заметно.
«На самом деле, многие топовые отели начинают даже с отрицательными ценами по сравнению с 2019-2020 годами, но в связи с тем, что спрос высокий, понятно, цены начинают подниматься», – отметил министр.
Кроме того, Волченко заявил, что в этом году Крым рассчитывает принять рекордное число туристов.
Между тем, пожелавший остаться анонимным вирусолог рассказал в беседе с Ura.ru, что приток россиян в Крым на фоне закрытия авиасообщения с Турцией спровоцирует усиление пандемии COVID-19 в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- В Крыму спрогнозировали незначительный рост цен на отдых в 2021 году
- Зарплата российских космонавтов превысит 500 тысяч рублей
- В России подтвердили 8944 новых случая COVID-19 за сутки
- Суд приговорил Соболь к одному году исправительных работ
- И.о. главы Росгвардии в Астраханской области обвинили в злоупотреблениях полномочиями
- Суд признал Любовь Соболь виновной в проникновении в чужую квартиру
- Французский дипломат усомнился в перспективах вступления Украины в Евросоюз
- Кравчук: Украина будет говорить с Россией после прекращения огня
- В Египте 15 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
- В Совете Федерации рассказали о мерах по дальнейшему снижению уровня бедности в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru