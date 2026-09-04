Россиянам раскрыли цены на недвижимость в Турции и Таиланде

Филипп Березин заявил НСН, что россияне присмотрелись к рынку Турции, Египта и Юго-Восточной Азии на фоне кризиса в ОАЭ. 

До 150 тысяч долларов можно купить недвижимость в Камбодже и в Турции, рассказал НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

В Дубае в августе зарегистрировали 6412 сделок по продаже лотов в строящихся объектах недвижимости. Об этом сообщает консалтинговая компания Nikoliers со ссылкой на данные местного земельного департамента. Это на 48% меньше, чем было годом ранее. Спрос на недвижимость в Дубае со стороны граждан России также снижается, по крайней мере судя по закрытым сделкам, утверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Березин раскрыл, к каким еще странам присмотрелись россияне.

Россиянам пообещали выгодные цены на курортную недвижимость

«Традиционно конкурентом ОАЭ являются Турция. В Турции объекты дешевле, там чаще покупали дальние дачи. Несколько сотен сделок россияне там проводят. Я вижу перспективы у стран Юго-Восточной Азии, лето как раз там не самая горячая пора, поэтому осенью будет рост сделок. Это касается Таиланда, Камбоджи. Если говорим про страны Ближнего Востока, здесь вряд ли кто-то перетянет одеяло на себя, есть покупки в Омане, появляются первые предложения на рынке Саудовской Аравии, но это незначительные величины», - отметил он.

Он также раскрыл цены «входа» на популярные зарубежные рынки.

«Люди с бюджетом до 200 тысяч евро могут больше присматриваться к Турции, Египту. Рынок Турции более пестрый, чем в Юго-Восточной Азии, но порог входа одинаковый. До 150 тысяч можно купить что-то в Камбодже и в Турции, до 100 тысяч долларов – это самые простые объекты на вторичном рынке Турции – В Алании или Стамбуле. В Таиланде до 100 тысяч можно приобрести квартиру на стадии котлована, например, на Пхукете», - добавил он.

Российские покупатели активизировались на белорусском рынке в марте, поскольку это удобный, дешевый и безопасный вариант, а в стране нет интернет-ограничений, рассказал главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:ЦеныНедвижимость

Горячие новости

Все новости

партнеры