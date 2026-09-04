В карточке указываются подразделение и место, куда необходимо явиться полякам в условиях объявления мобилизации или начала военных действий на территории страны. В первую очередь такие документы получают солдаты резерва, а также специалисты в важных для армии сферах, включая врачей, IT-специалистов и логистов.

Кроме того, мобилизационное распределение могут получить гражданские лица, которые в военное время будут выполнять задачи в сфере энергетики, транспорта, связи или администрации. За неявку в указанное в карточке время и место польским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее призвал Германию выплатить репарации для укрепления вооруженных сил страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

