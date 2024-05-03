Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Ласса в России

В России отсутствуют риски завоза и распространения африканской лихорадки Ласса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает «Лента.ру».

Накануне во Франции был выявлен завозной случай заболевания у военнослужащего, который вернулся из Африки. Также европейские страны фиксируют и другие случаи заболеваний.

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В Роспотребнадзоре заверили, что рисков для России нет, а специалисты ведут все необходимые коммуникации с африканскими коллегами для противоэпидемических действий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня обеспокоенность вызывает распространение лихорадки Эбола, Марбург, Ласса и Денге, мировая эпидемиологическая обстановка оценивается как сложная. Также эксперты говорят о вероятном пандемическом распространении холеры в мире.

По ее словам, Роспотребнадзор выстраивает работу по профилактике инфекций с учетом возрастающих эпидемических рисков.

Ранее сообщалось, что россияне, которые приехали на остров Маврикий, жалуются на симптомы холеры. Там же на карантине находился огромный круизный лайнер Norwegian Dawn с тремя тысячами человек на борту, он прибыл на Маврикий с Мадагаскара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:АфрикаЗаболеваниеРоспотребнадзор

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