СМИ: Туристы на Маврикии пожаловались на симптомы холеры

По данным издания, туристы страдают от высокой температуры, рвоты, диареи. При этом некоторые подозревают, что симптомы говорят не о холере, а лишь об отравлении.

На фоне происходящего на Маврикии закрыли на карантин лайнер Norwegian Dawn, прибывший с Мадагаскара: симптомы холеры появились у 15 человек на борту.

«Сейчас врачи взяли у них анализы. Изначально лайнер планировал остановиться у берегов французского острова Реюньон, однако он отказался принимать судно. В итоге судно стоит сейчас возле берега города Порт-Луи», — пишет SHOT.

На корабле находятся 2184 пассажира и 1026 членов экипажа, есть ли среди них граждане РФ, выясняется.

Ранее российские туристы пожаловались на эпидемию вируса денге в Шри-Ланке. Как отметил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT, при заболевании возникает лихорадочное состояние, температура, слабость, и при первых симптомах следует обращаться в медучреждение.

