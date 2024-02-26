«Не тащить в рот экзотику!»: Вирусолог дал россиянам советы при поездке на Маврикий
В экзотических странах есть большое количество вирусных инфекций, в частности Эбола, летальность которой начинается от 50%, отметил Александр Чепурнов.
В экзотических странах, таких как Маврикий и Мадагаскар, не нужно кушать все, что попало, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью НСН. Он отметил, что санитария в этих странах оставляет желать лучшего, на фоне чего можно заразиться гельминтами и многим другим.
Ранее сообщалось, что россияне, которые приехали на остров Маврикий, жалуются на симптомы холеры. Там же на карантине находится огромный круизный лайнер Norwegian Dawn с тремя тысячами человек на борту, он прибыл на Маврикий с Мадагаскара. Туристы рассказали, что последние несколько дней они страдают от высокой температуры, рвоты и диареи. Чепурнов отметил, что россиянам нужно быть аккуратнее при выборе еды в путешествии.
«Риски в экзотических странах всегда есть. Там большое количество инфекций вирусного характера. Из старых только желтая лихорадка, против которой разработана очень хорошая и практически пожизненная вакцина. Весь этот букет – лихорадки Эбола, Марбург, Ласса – относится к группе так называемых возникающих инфекций. Они отнесены к первой группе биологической опасности. Это инфекции, которые вызывают летальность от 50% и выше. Отработаны методики, они существуют точно так же, как довольно приличная сеть страховой медицины. Добавлять нечего, кроме стандартного пожелания не тащить в рот любую экзотику, которая попадется. Нужно быть аккуратнее и понимать, что в таких странах санитария невысокого уровня и можно нарваться на что угодно: простейшие, гельминты, которые испортят жизнь на какой-то период», – сказал Чепурнов.
Он также рассказал, что если туристы на Маврикии действительно заразились холерой, то ПЦР-тест быстро покажет положительный результат.
«Холера – это такая вещь, которая давно отработана диагностикой, я не говорю уже про ПЦР-тест и иммуноферментный анализ. Это серьезная вещь, она распространяется достаточно быстро. Это связано, как правило, с наличием вибриона в питьевой воде. Но туристы вряд ли пользуются природными источниками, которые могут быть загрязнены, в основном это бутилированная вода», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 23 февраля, Telegram-канал «Mash» сообщил, что российская отдыхающая заразилась лихорадкой денге после укуса комара на Шри-Ланке и не смогла выжить. Отмечалось, что путешественница пыталась справиться с симптомами самостоятельно, так как туристической страховки у нее не было. Она провела два дня в больнице Коломбо на аппарате ИВЛ, однако это ее не спасло, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов
- Тренер назвала четыре упражнения для ежедневных тренировок
- В России предложили обрабатывать корма животных газом
- Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд
- Volkswagen прекратил проводить в РФ отзывные кампании по браку в автомобилях
- Число россиян с вредными привычками снизилось на 10%
- СМИ: Депутатов обязали пройти ПЦР-тест перед посланием Путина
- Фермеры Литвы отказались блокировать транспортировку украинского зерна
- Депутат Рады: К закону о мобилизации подали больше четырех тысяч правок
- У Qiwi-банка достаточно активов для выплат всем кредиторам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru