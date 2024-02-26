«Не тащить в рот экзотику!»: Вирусолог дал россиянам советы при поездке на Маврикий

В экзотических странах, таких как Маврикий и Мадагаскар, не нужно кушать все, что попало, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью НСН. Он отметил, что санитария в этих странах оставляет желать лучшего, на фоне чего можно заразиться гельминтами и многим другим.

Ранее сообщалось, что россияне, которые приехали на остров Маврикий, жалуются на симптомы холеры. Там же на карантине находится огромный круизный лайнер Norwegian Dawn с тремя тысячами человек на борту, он прибыл на Маврикий с Мадагаскара. Туристы рассказали, что последние несколько дней они страдают от высокой температуры, рвоты и диареи. Чепурнов отметил, что россиянам нужно быть аккуратнее при выборе еды в путешествии.