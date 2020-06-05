Роспотребнадзор доказал безопасность ношения масок при занятиях спортом

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что россиянам необходимо соблюдать рекомендации врачей по ношению масок.

«Маски носите, Бога ради! Никто Вам зла не желает. Сказано соблюдать - соблюдайте. Бредни, что разовьется эмфизема. Но прочитайте инструкцию, какие и как маски носить. Надевайте маски, когда едете на работу, стоите на автобусе. И после стабилизации ситуации маски должны остаться в нашей культуре. В октябре начнется подъем заболеваемости гриппом, и там уже не забалуешь», - призвал Онищенко.

