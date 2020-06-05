Роспотребнадзор доказал безопасность ношения масок при занятиях спортом

Эффективность использования медицинской маски для защиты здорового человека составляет около 80%, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей. Специалисты рекомендуют надевать медицинскую маску при каждом выходе из дома. По их мнению, при большом распространении бессимптомных форм COVID-19 стоит рассматривать каждого человека как потенциальный источник инфекции.

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Ранее депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что россиянам необходимо соблюдать рекомендации врачей по ношению масок.

«Маски носите, Бога ради! Никто Вам зла не желает. Сказано соблюдать - соблюдайте. Бредни, что разовьется эмфизема. Но прочитайте инструкцию, какие и как маски носить. Надевайте маски, когда едете на работу, стоите на автобусе. И после стабилизации ситуации маски должны остаться в нашей культуре. В октябре начнется подъем заболеваемости гриппом, и там уже не забалуешь», - призвал Онищенко.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:РоспотребнадзорЗащитная маска
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