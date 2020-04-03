Роспотребнадзор дал рекомендации по правильной уборке дома в условиях пандемии коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам о том, как правильно дезинфицировать свой дом во время пандемии коронавируса. По словам специалистов, делать это нужно регулярно с помощью средств, содержащих спирт и хлор, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, если в квартире или доме нет заболевших, то влажную уборку нужно делать два-три раза в неделю. При этом стоит применять средства бытовой химии, пишут «Известия». Если же в доме есть инфицированный, то протирать все надо ежедневно.

Специалисты отмечают, что нельзя забывать о дверных ручках. Их стоит мыть при помощи мыла или обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором.