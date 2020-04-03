Роспотребнадзор дал рекомендации по правильной уборке дома в условиях пандемии коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам о том, как правильно дезинфицировать свой дом во время пандемии коронавируса. По словам специалистов, делать это нужно регулярно с помощью средств, содержащих спирт и хлор, говорится на сайте ведомства.
Отмечается, если в квартире или доме нет заболевших, то влажную уборку нужно делать два-три раза в неделю. При этом стоит применять средства бытовой химии, пишут «Известия». Если же в доме есть инфицированный, то протирать все надо ежедневно.
Специалисты отмечают, что нельзя забывать о дверных ручках. Их стоит мыть при помощи мыла или обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором.
Ручки шкафов, спинки стульев, столешницы, технику, раковины достаточно протирать антисептиком или мыльным раствором, сообщает РИА ФАН.
Ранее Роспотребнадзор дал родителям рекомендации по защите детей от коронавируса. Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил рекомендации ведомства. Эксперт считает, что главным средством борьбы с инфекцией являются не медицинские или бытовые меры профилактики заболевания, а авторитет отцов.
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