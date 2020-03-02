Роспортребнадзор заявил об отсутствии больных коронавирусом в России

Роспортребнадзор сообщил, что за период мониторинга в России зарегистрировано лишь два случая инфицирования вирусом. Оба являются гражданами Китая, они прошли лечение в больницах Тюмени и Читы и были выписаны в середине февраля.

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Между тем, ранее сообщалось, что в Москве у прибывшего из Италии россиянина выявлен возбудитель заболевания COVID-19. До этого случая вирус был обнаружен еще у четырех россиян: троих пассажиров лайнера Diamond Princess и мужчины, который путешествовал из Ирана в Азербайджан.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам поменьше ездить за границу в качестве меры защиты от коронавируса. Руководитель ведомства Анна Попова посоветовала при малейшем подозрении на инфекционное заболевание вызывать на дом врача, который назначит необходимые исследования и лечение.



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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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