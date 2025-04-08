Зарплата задержанной ректора Псковского университета выросла в два раза

Официальная зарплата ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной за три года увеличилась более чем в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Повышение оклада Ильиной произошло с 2021 по 2023 год. Ранее стало известно о задержании Ильиной в рамках расследования уголовного дела по обвинению в хищении бюджетных средств.

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Наталья Ильина занимает должность ректора Псковского государственного университета с 2019 года. По образованию Ильина — учитель биологии, она окончила Ульяновский педагогический университет имени И.Н. Ульянова.

В 26 лет она защитила докторскую диссертацию по микробиологии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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