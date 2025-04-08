Зарплата задержанной ректора Псковского университета выросла в два раза

Официальная зарплата ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной за три года увеличилась более чем в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Повышение оклада Ильиной произошло с 2021 по 2023 год. Ранее стало известно о задержании Ильиной в рамках расследования уголовного дела по обвинению в хищении бюджетных средств.