В школах Москвы усилена профилактика гриппа и ОРВИ

Кроме того, отменяются занятия в бассейнах, а также выездные и массовые мероприятия. Во всех образовательных организациях Москвы должно быть оборудование для проведения бесконтактной термометрии, бактерицидные облучатели, а также медицинские маски.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам России максимально сократить рубежные поездки или вовсе отказаться от них в качестве меры защиты от коронавируса. По ее словам, меры профилактики нужно соблюдать такие же, как при любой инфекции: держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас, а также не забывать ополаскивать лицо и промывать носовые ходы в течение дня.