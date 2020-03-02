В школах Москвы усилена профилактика гриппа и ОРВИ

В образовательных учреждениях Москвы введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия для профилактики гриппа и ОРВИ.

Такой приказ подписал руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина, сообщает RT.

В документе говорится, что если у учащегося выявлены признаки заболевания и повышенной температурой, то его необходимо тут же изолировать от коллектива. Инфирмация о заболевших детях должна направляться в поликлинику.

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Кроме того, отменяются занятия в бассейнах, а также выездные и массовые мероприятия. Во всех образовательных организациях Москвы должно быть оборудование для проведения бесконтактной термометрии, бактерицидные облучатели, а также медицинские маски.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам России максимально сократить рубежные поездки или вовсе отказаться от них в качестве меры защиты от коронавируса. По ее словам, меры профилактики нужно соблюдать такие же, как при любой инфекции: держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас, а также не забывать ополаскивать лицо и промывать носовые ходы в течение дня.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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