Сын Трампа обвинил Украину в замалчивании сведений о покушении на его отца

Сын американского лидера Дональд Трамп — младший в соцсети X обвинил Киев в замалчивании информации о преступнике, который пытался совершить покушение на его отца.

Трамп поручил предоставить данные о покушавшихся на его жизнь

Он назвал крупной проблемой тот факт, что Украина не сообщила США, что «социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца». «Интересно почему?» — написал сын американского президента.

Ранее стало известно, что Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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