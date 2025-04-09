Сын Трампа обвинил Украину в замалчивании сведений о покушении на его отца

Он назвал крупной проблемой тот факт, что Украина не сообщила США, что «социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца». «Интересно почему?» — написал сын американского президента.

Ранее стало известно, что Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

