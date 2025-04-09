Трамп: Новые пошлины приносят США $2 млрд ежедневно

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что пошлины приносят в казну США 2 миллиарда долларов ежедневно.

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«И дела идут очень хорошо», — заявил президент США. По словам главы государства, идет работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин.

Ранее стало известно, что Россия примет участие в консультациях Всемирной торговой организации (ВТО), которые состоятся на следующей неделе. Консультации затронут последствия введения пошлин для международной торговли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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