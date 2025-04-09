Трамп: Новые пошлины приносят США $2 млрд ежедневно
9 апреля 202501:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что пошлины приносят в казну США 2 миллиарда долларов ежедневно.
«И дела идут очень хорошо», — заявил президент США. По словам главы государства, идет работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин.
Ранее стало известно, что Россия примет участие в консультациях Всемирной торговой организации (ВТО), которые состоятся на следующей неделе. Консультации затронут последствия введения пошлин для международной торговли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru