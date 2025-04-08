Кадыров: Нападение на полицейского в Чечне организовал гражданин Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане было организовано гражданином Украины, который, по его словам, координировал действия нападавших.

В результате инцидента преступник был ликвидирован на месте. Кадыров заявил, что правоохранительные органы Чечни ведут активную работу по установлению всех лиц, причастных к преступлению, в том числе тех, кто находился за пределами России, в Турции.