Кадыров: Нападение на полицейского в Чечне организовал гражданин Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане было организовано гражданином Украины, который, по его словам, координировал действия нападавших.
В результате инцидента преступник был ликвидирован на месте. Кадыров заявил, что правоохранительные органы Чечни ведут активную работу по установлению всех лиц, причастных к преступлению, в том числе тех, кто находился за пределами России, в Турции.
Глава республики подчеркнул, что каждый из организаторов нападения понесет суровое наказание. В рамках усилий по борьбе с экстремизмом и терроризмом, Кадыров поручил усилить профилактические меры, включая мониторинг радикального контента в интернете.
Он также отметил, что ответственность за действия террористов должна лежать не только на самих преступниках, но и на их ближайших родственниках, если те способствовали преступной деятельности, передает «Радиоточка НСН».
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