В ВОЗ напуганы устойчивостью грибковых инфекций к препаратам

Жители Земли рискуют остаться без защиты от грибковых инфекций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения.

По их словам, имеющихся средств диагностики и антимикотических препаратов существенно нахватает, а разработки новых идут медленнее, чем необходимо. Российские медики подтвердили, что проблема актуальна, в том числе и для РФ.

В результате смертность при поражении грибковыми инфекциями достигает 88%.

Ранее глава ВОЗ заявил, что новая эпидемия может начаться уже завтра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

