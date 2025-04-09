В ВОЗ напуганы устойчивостью грибковых инфекций к препаратам
Жители Земли рискуют остаться без защиты от грибковых инфекций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения.
По их словам, имеющихся средств диагностики и антимикотических препаратов существенно нахватает, а разработки новых идут медленнее, чем необходимо. Российские медики подтвердили, что проблема актуальна, в том числе и для РФ.
В результате смертность при поражении грибковыми инфекциями достигает 88%.
Ранее глава ВОЗ заявил, что новая эпидемия может начаться уже завтра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru