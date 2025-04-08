Пентагон открыл Центр анализа для спецопераций и изучения конфликта на Украине

Пентагон создал новый Центр анализа специальных операций (CSOA), который будет заниматься сбором и анализом информации в интересах Сил специальных операций США.

По словам главы Командования специальных операций (SOCOM), генерала Брайана Фентона, новый центр также будет учитывать уроки, извлеченные из конфликта между Россией и Украиной.

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Фентон добавил, что учреждение предназначено для дальнейшего развития организации и улучшения ее эффективности.

Центр будет заниматься координацией, моделированием, симуляцией, а также анализом и оценкой данных для сил специальных операций США. Это призвано помочь в подготовке и проведении операций, в том числе в условиях конфликтов низкой интенсивности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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