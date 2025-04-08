Пентагон открыл Центр анализа для спецопераций и изучения конфликта на Украине

Фентон добавил, что учреждение предназначено для дальнейшего развития организации и улучшения ее эффективности.

Центр будет заниматься координацией, моделированием, симуляцией, а также анализом и оценкой данных для сил специальных операций США. Это призвано помочь в подготовке и проведении операций, в том числе в условиях конфликтов низкой интенсивности, передает «Радиоточка НСН».

