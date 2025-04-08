Системы ПВО сбили 15 украинских БПЛА над несколькими регионами

Кроме того, с 22:00 до 22:15 того же дня было уничтожено еще пять украинских беспилотников: четыре над Ростовской областью и один над Азовским морем.

Министерство обороны уточнило, что все атакующие дроновые аппараты были самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».

