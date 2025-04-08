Системы ПВО сбили 15 украинских БПЛА над несколькими регионами

Российские силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах России.

По данным Минобороны, в период с 19:20 до 21:15 мск были сбиты 10 БПЛА над Черным морем, Крымом, Воронежской и Пензенской областями. Четыре аппарата были сбиты над Черным морем у побережья Крыма, а два — над Воронежской и Пензенской областями.

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Кроме того, с 22:00 до 22:15 того же дня было уничтожено еще пять украинских беспилотников: четыре над Ростовской областью и один над Азовским морем.

Министерство обороны уточнило, что все атакующие дроновые аппараты были самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОУкраина

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