БПЛА атакуют Саратовскую область и Краснодарский край
9 апреля 202502:01
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Саратовскую область и Краснодарский край, сообщает Telegram-канал Mash.
Жители Энгельса заявили, что слышали в небе звуки БПЛА и не менее пяти взрывов. Кроме того, беспилотные аппараты пролетали над крышами частных домов в селе Квасниковка.
В Краснодарском крае люди слышали работу ПВО в Приморско-Ахтарске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани.
Чуть ранее три взрыва прогремели в небе над Ростовской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru