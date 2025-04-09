БПЛА атакуют Саратовскую область и Краснодарский край

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Саратовскую область и Краснодарский край, сообщает Telegram-канал Mash.

Над двумя регионами уничтожили 23 украинских беспилотника

Жители Энгельса заявили, что слышали в небе звуки БПЛА и не менее пяти взрывов. Кроме того, беспилотные аппараты пролетали над крышами частных домов в селе Квасниковка.

В Краснодарском крае люди слышали работу ПВО в Приморско-Ахтарске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани.

Чуть ранее три взрыва прогремели в небе над Ростовской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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