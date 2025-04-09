БПЛА атакуют Саратовскую область и Краснодарский край

Жители Энгельса заявили, что слышали в небе звуки БПЛА и не менее пяти взрывов. Кроме того, беспилотные аппараты пролетали над крышами частных домов в селе Квасниковка.

В Краснодарском крае люди слышали работу ПВО в Приморско-Ахтарске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани.

Чуть ранее три взрыва прогремели в небе над Ростовской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

