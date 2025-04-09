МИД РФ: Ожидается визит премьера Индии Моди в Москву на 9 мая

«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

