МИД РФ: Ожидается визит премьера Индии Моди в Москву на 9 мая

Россия ожидает визит главы правительства Индии Нарендра Моди в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

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«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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