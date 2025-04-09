МИД РФ: Ожидается визит премьера Индии Моди в Москву на 9 мая
9 апреля 202500:31
Россия ожидает визит главы правительства Индии Нарендра Моди в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.
«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — заявил дипломат.
Ранее стало известно, что Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru