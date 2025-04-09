СМИ: Три взрыва прогремели в небе над Ростовской областью
9 апреля 202500:01
Три взрыва прогремели в небе над Каменск-Шахтинским Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, в 22:00 ПВО отработала по беспилотникам Вооруженных сил Украины. Перед этим жители слышали характерный звук.
Ранее стало известно, что системы ПВО сбили 15 украинских БПЛА над несколькими регионами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru