Рособрнадзор: в этом году на ЕГЭ вопросов по операции на Украине не будет

Вопросы Единого государственного экзамена по истории о ходе и предпосылках специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине появятся в заданиях в будущем, а в этом году все вопросы уже сформированы, отредактированы и утверждены. Об этом сообщил в среду глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводит «Интерфакс».

Руководитель службы подчеркнул, что демоверсии всех заданий были опубликованы в сентябре 2021 года.