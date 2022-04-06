Рособрнадзор: в этом году на ЕГЭ вопросов по операции на Украине не будет
Вопросы Единого государственного экзамена по истории о ходе и предпосылках специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине появятся в заданиях в будущем, а в этом году все вопросы уже сформированы, отредактированы и утверждены. Об этом сообщил в среду глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводит «Интерфакс».
Руководитель службы подчеркнул, что демоверсии всех заданий были опубликованы в сентябре 2021 года.
«У нас есть такое правило, что мы не меняем правила во время подготовки к экзаменам. В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок, они понятны и так уже всем. Конечно, задание будет появляться, мы помним Крымскую весну 2014 года, у нас тоже появились задания по предмету история, посвященные этим событиям», - пояснил Музаев.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что история не войдет в число обязательных предметов ЕГЭ.
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