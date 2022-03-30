Рособрнадзор: История не войдет в число обязательных предметов ЕГЭ

В Минпросвещения заявили, что расширять список обязательных предметов для ЕГЭ пока не планируется. В выпускном классе общеобразовательных школ в качестве обязательных предметов для сдачи Единого государственного экзамена по-прежнему останутся русский язык и математика. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале «Большая перемена» со ссылкой на Рособрнадзор.

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В ведомстве подчеркнули, что в последнее время регулярно появляются различные инициативы по включению в перечень обязательных экзаменов физики, географии или биологии, однако каких-либо изменений в этом плане пока не планируется.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в школах следует ввести обязательный ЕГЭ по истории.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ОбразованиеШколаРособрнадзорЕГЭ
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