Рособрнадзор: История не войдет в число обязательных предметов ЕГЭ

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время регулярно появляются различные инициативы по включению в перечень обязательных экзаменов физики, географии или биологии, однако каких-либо изменений в этом плане пока не планируется.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в школах следует ввести обязательный ЕГЭ по истории.