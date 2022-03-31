Рособрнадзор снимет антиковидные ограничения при проведении ЕГЭ

В частности, Музаев отметил, что в соответствии с распоряжением Рособрнадзора снимается ограничение дистанции в 1,5 метра. Это позволит субъектам РФ увеличить количество детей, сдающих одновременно экзамены в пунктах проведения ЕГЭ.

31 марта руководитель Рособрнадзора вместе с главой думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой и министром образования Ставрополья Евгением Козюрой посетили пункт проведения ЕГЭ в школе №12 в города Пятигорска.

Ранее в Минпросвещения заявили, что расширять список обязательных предметов для ЕГЭ пока не планируется. В выпускном классе общеобразовательных школ в качестве обязательных предметов для сдачи Единого государственного экзамена по-прежнему останутся русский язык и математика.