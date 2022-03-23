Рособрнадзор перенес сроки всероссийских проверочных работ на новый учебный год

Как сообщает ведомство, соответствующее решение было принято по согласованию с кабмином России в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Работы будут проводиться с 19 сентября по 24 октября 2022 года. При этом новое расписание будет сверстано до 5 сентября.

Как сообщалось ранее, в Российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

