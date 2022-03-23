Рособрнадзор перенес сроки всероссийских проверочных работ на новый учебный год

Рособрнадзор из-за риска распространения COVID-19 перенёс проведение всероссийских проверочных работ в школах с весны на начало нового учебного года, сообщает RT.

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Как сообщает ведомство, соответствующее решение было принято по согласованию с кабмином России в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Работы будут проводиться с 19 сентября по 24 октября 2022 года. При этом новое расписание будет сверстано до 5 сентября.

Как сообщалось ранее, в Российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

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