Рособрнадзор прокомментировал первые итоги ЕГЭ

Кроме того, выяснилось, что примерно на пять тысяч человек сократилось число участников ЕГЭ по базовой математике, которые не сумели преодолеть минимальный порог, по сравнению с прошлым годом.

В Рособрнадзоре сообщили, что такой показатель свидетельствует об успешной перестройке образовательных программ.

Нагнетание обстановки во время подготовки к ЕГЭ накладывается на период полового созревания у подростков. И это во многом усиливает нервозность выпускников, подчеркнул в эфире НСН врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он призвал поэтапно и размеренно готовить школьников к сдаче экзаменов, чтобы не спровоцировать нервный срыв и не довести до трагедии.

