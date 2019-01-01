Общество

Рособрнадзор прокомментировал первые итоги ЕГЭ

8 июня16:25

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассказала о первых результатах единого государственного экзамена это7го да. Сообщается, что никаких отклонений за этот период зафиксировано не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике остались на уровне прошлых лет, а вот по профильной математике, напротив, улучшились.

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Кроме того, выяснилось, что примерно на пять тысяч человек сократилось число участников ЕГЭ по базовой математике, которые не сумели преодолеть минимальный порог, по сравнению с прошлым годом.

В Рособрнадзоре сообщили, что такой показатель свидетельствует об успешной перестройке образовательных программ.

Нагнетание обстановки во время подготовки к ЕГЭ накладывается на период полового созревания у подростков. И это во многом усиливает нервозность выпускников, подчеркнул в эфире НСН врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он призвал поэтапно и размеренно готовить школьников к сдаче экзаменов, чтобы не спровоцировать нервный срыв и не довести до трагедии.

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ФОТО: РИА Новости
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