В Белоруссии сорвал атаку с использованием беспилотников на стратегические объекты

В Белоруссии комитет государственной безопасности провел специальную операцию с целью предотвратить нанесение ударов по стратегическим объектам страны с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщает телеканал «ОНТ».

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении попытки вооруженного переворота

Она называлась «Гарпун». В результате удалось «вытащить» из-за рубежа организатора группы, которая готовила дроны, чтобы взорвать стратегические объекты Белоруссии. На операцию ушло 732 дня.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова дать решительный и быстрый ответ на любые попытки агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kgb.by
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