Ущерб на 1,4 млрд рублей: В России китайские перчатки выдавали за отечественные

Они выдавали китайские медицинские перчатки за товары отечественного производства. ФАС неоднократно вносила продавцов в реестр недобросовестных поставщиков, однако каждый раз они регистрировали новые юридические лица и выигрывали тендеры. Ущерб государству может составлять до 1,4 миллиарда рублей.

Имитировать отечественное производство в период пандемии коронавируса недобросовестные предприниматели начали с 2022 года. Продавцы ввозили в страну китайские товары, переупаковывали с российскими маркировками и продавали как медизделия отечественного производства. При этом перчатки были низкого качества и могли не защищать от заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 ещё рано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

