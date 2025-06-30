Ущерб на 1,4 млрд рублей: В России китайские перчатки выдавали за отечественные
В Бурятии предприниматели в течение четырех лет наживались на государственных закупках, сообщают «Известия».
Они выдавали китайские медицинские перчатки за товары отечественного производства. ФАС неоднократно вносила продавцов в реестр недобросовестных поставщиков, однако каждый раз они регистрировали новые юридические лица и выигрывали тендеры. Ущерб государству может составлять до 1,4 миллиарда рублей.
Имитировать отечественное производство в период пандемии коронавируса недобросовестные предприниматели начали с 2022 года. Продавцы ввозили в страну китайские товары, переупаковывали с российскими маркировками и продавали как медизделия отечественного производства. При этом перчатки были низкого качества и могли не защищать от заражения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 ещё рано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru