Общество

Врач-психиатр: Стресс при ЕГЭ накладывается на пубертат

5 июня15:19

Врач-психотерапевт высшей категории призвал в эфире НСН не накручивать школьников в сложный период взросления, который совпадает с экзаменами. 

Нагнетание обстановки во время подготовки к ЕГЭ накладывается на период полового созревания у подростков. И это во многом усиливает нервозность выпускников, подчеркнул в эфире НСН врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он призвал поэтапно и размеренно готовить школьников к сдаче экзаменов, чтобы не спровоцировать нервный срыв и не довести до трагедии.

Профсоюз «Учитель»: ЕГЭ – не конец жизни!

«Изменилась структура сдачи экзаменов. Ты должен сдать ЕГЭ и тогда можешь пойти без экзаменов в определённые вузы. Кратно увеличился уровень нагрузки. А если ты не сдашь, то у тебя будет пересдача на второй год, а если опять не сдашь — потом он вообще аннулируется. И этот посыл сошёлся на средней школе, на этом 17-летнем молодом человеке, у которого не то что не вызревшая нервная система, а который ещё и переживает пубертат. У него гормоны, а ему говорят — ты должен сдать, а если не сдашь… Фокус велик, и он официален, это действительно так. Возможности резко сузились, и поэтому идёт эскалация, нагнетание», — заметил психиатр.

Ранее в эфире НСН председатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал, что сами экзамены в выпускных классах школы устроены так, чтобы нервничали и ученики, и родители, и учителя.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЕгэПодросткиПсихологи