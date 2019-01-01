Врач-психиатр: Стресс при ЕГЭ накладывается на пубертат

«Изменилась структура сдачи экзаменов. Ты должен сдать ЕГЭ и тогда можешь пойти без экзаменов в определённые вузы. Кратно увеличился уровень нагрузки. А если ты не сдашь, то у тебя будет пересдача на второй год, а если опять не сдашь — потом он вообще аннулируется. И этот посыл сошёлся на средней школе, на этом 17-летнем молодом человеке, у которого не то что не вызревшая нервная система, а который ещё и переживает пубертат. У него гормоны, а ему говорят — ты должен сдать, а если не сдашь… Фокус велик, и он официален, это действительно так. Возможности резко сузились, и поэтому идёт эскалация, нагнетание», — заметил психиатр.

Ранее в эфире НСН председатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал, что сами экзамены в выпускных классах школы устроены так, чтобы нервничали и ученики, и родители, и учителя.

