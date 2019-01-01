Профсоюз «Учитель»: На экзаменах сделано всё, чтобы создать стресс
Всеволод Луховицкий заявил НСН, что организация ЕГЭ и ГИА отлажена так, чтобы нервничали и ученики, и родители, и учителя.
По всей России проходит Единый государственный экзамен, который, как утверждают родители, вызывает серьёзный стресс у школьников. Одна из причин повышенной истерии вокруг экзаменов — сам характер организации проведения тестов, заявил в пресс-центре НСН председатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, ужесточаются правила поведения не только для школьников, но и для педагогов.
«ГИА — государственная итоговая аттестация организована так, чтобы максимально создавать стрессовую ситуацию, как для детей, так и для родителей, и для учителей. Вот у меня есть методичка по организации проведения ГИА. Там написано якобы канцелярским стилем 150 страниц жутчайших инструкций. Прописан каждый шаг. Учителя, которые работают на ЕГЭ, боятся сказать лишнее слово», — заявил Луховицкий.
Ранее проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара рассказала в эфире НСН, почему школьники и студенты в последние годы стали более нервными и психологически неустойчивыми.
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