Рособрнадзор призвал организаторов ЕГЭ не запрещать приносить на экзамен еду и воду

Рособрнадзор обратился к организаторам Единых государственных экзаменов с просьбой не запрещать их участникам приносить с собой еду и воду, а также открывать окна – чтобы проветривать аудитории. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев попросил сделать всё возможное для того, чтобы экзамен для выпускников был максимально комфортным.

К слову, ранее в Рособрнадзоре заявили, что из-за жары некоторым участникам прошедших в России ЕГЭ понадобилась помощь медиков. По этой причине они не смогли завершить решение заданий. Однако Анзор Музаев успокоил выпускников, напомнив, что у них будет возможность пересдать экзамен в резервный срок.

Напомним, 10 июля по всей России проходит ЕГЭ по математике, предмет сдают 392 тысячи человек.

«Без сбоев»: Рособрнадзор оценил проведение первого дня ЕГЭ по русскому языку

Ранее НСН писала, что два дня сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку – 6 и 7 июля – прошли без нарушений и сбоев. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Там подчеркнули, что самый массовый ЕГЭ прошёл в штатном режиме.

Как отметили в ведомстве, в 2020 году на экзамен по русскому языку зарегистрировались более 671 тыс. человек. Для того, чтобы избежать массового скопления участников этого ЕГЭ в экзаменационных пунктах, было принято решение провести его в течение двух дней.

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ФОТО: РИА Новости
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