Рособрнадзор призвал организаторов ЕГЭ не запрещать приносить на экзамен еду и воду

Рособрнадзор обратился к организаторам Единых государственных экзаменов с просьбой не запрещать их участникам приносить с собой еду и воду, а также открывать окна – чтобы проветривать аудитории. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев попросил сделать всё возможное для того, чтобы экзамен для выпускников был максимально комфортным.

К слову, ранее в Рособрнадзоре заявили, что из-за жары некоторым участникам прошедших в России ЕГЭ понадобилась помощь медиков. По этой причине они не смогли завершить решение заданий. Однако Анзор Музаев успокоил выпускников, напомнив, что у них будет возможность пересдать экзамен в резервный срок.

Напомним, 10 июля по всей России проходит ЕГЭ по математике, предмет сдают 392 тысячи человек.