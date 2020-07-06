«Без сбоев»: Рособрнадзор оценил проведение первого дня ЕГЭ по русскому языку

Первый день проведения самого массового Единого государственного экзамена – по русскому языку – прошел без сбоев. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора. Кроме того, там заявили, что в этот понедельник, 6 июля, ЕГЭ по русскому языку сдавали около 428 тыс. участников. Завтра, 7 числа, этот экзамен пройдет еще для 243 тыс. человек.

Результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 числа, сдающие 7 июля — не позднее 23 числа. Напомним, первые единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли 3 июля.

В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции сроки проведения ЕГЭ были изменены. Основная волна сдачи экзаменов пройдет с 3 по 23 июля. Вторая волна для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен, продлится с 3 по 8 августа. При этом, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы.