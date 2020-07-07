Рособрнадзор отчитался о проведении ЕГЭ по русскому языку

Два дня сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку – 6 и 7 июля – прошли без нарушений и сбоев. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Там подчеркнули, что самый массовый ЕГЭ прошёл в штатном режиме.

Как отметили в ведомстве, в 2020 году на экзамен по русскому языку зарегистрировались более 671 тыс. человек. Для того, чтобы избежать массового скопления участников этого ЕГЭ в экзаменационных пунктах, было принято решение провести его в течение двух дней, пишет РИА ФАН.

Результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 числа, сдающие 7 июля — не позднее 23 числа. Напомним, первые единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли 3 июля.