Рособрнадзор отчитался о проведении ЕГЭ по русскому языку
Два дня сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку – 6 и 7 июля – прошли без нарушений и сбоев. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Там подчеркнули, что самый массовый ЕГЭ прошёл в штатном режиме.
Как отметили в ведомстве, в 2020 году на экзамен по русскому языку зарегистрировались более 671 тыс. человек. Для того, чтобы избежать массового скопления участников этого ЕГЭ в экзаменационных пунктах, было принято решение провести его в течение двух дней, пишет РИА ФАН.
Результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 числа, сдающие 7 июля — не позднее 23 числа. Напомним, первые единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли 3 июля.
Между тем, ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал в пресс-центре НСН про новый законопроект о дистанционном обучении, который находится на рассмотрении в Госдуме.
«Нами подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, касающийся школ. Согласно ему, дистанционное обучение в рабочих условиях должно вводиться на добровольной основе. Во избежание злоупотреблений и чтобы успокоить тех, кто подозревает правительство в желании разогнать учителей и оставить только компьютеры, мы это положение четко прописываем в законопроекте», - заявил НСН депутат.
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