«Передайте это Роскомнадзору». Паспортный контроль в соцсетях назвали бесмысленным

Инициатива Роскомнадзора о регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту является избыточной и бессмысленной. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Роскомнадзор выступил с предложением, согласно соцсети и мессенджеры при создании нового аккаунта будут требовать от пользователя ввести паспортные данные, в том числе номер документа, адрес проживания, телефон и электронную почту.

«Роскомнадзор просто не в курсе, что соцсети давно все эти данные собрали, потому что сейчас при регистрации в любой соцсети требуется ввести номер телефона. В 99% случаев у людей номер телефона привязан к их паспортным данным. Если вы не Джеймс Бонд и не купили случайно где-нибудь на вокзале "левую" сим-карту для совершения каких-нибудь правонарушений, то, скорее всего, когда вы оформляли мобильный телефон, вы ввели эти паспортные данные. Не представляет никакой сложности сопоставить эти паспортные данные, привязанные к номеру телефона, с реальными паспортными данными», — пояснил Терехов, добавив, что не существует соцсети, которая бы не требовала введения номера телефона пользователя при регистрации.