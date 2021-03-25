«Передайте это Роскомнадзору». Паспортный контроль в соцсетях назвали бесмысленным
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» удивился инициативе Роскомнадзора о регистрации в соцсетях по паспорту.
Инициатива Роскомнадзора о регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту является избыточной и бессмысленной. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Роскомнадзор выступил с предложением, согласно соцсети и мессенджеры при создании нового аккаунта будут требовать от пользователя ввести паспортные данные, в том числе номер документа, адрес проживания, телефон и электронную почту.
«Роскомнадзор просто не в курсе, что соцсети давно все эти данные собрали, потому что сейчас при регистрации в любой соцсети требуется ввести номер телефона. В 99% случаев у людей номер телефона привязан к их паспортным данным. Если вы не Джеймс Бонд и не купили случайно где-нибудь на вокзале "левую" сим-карту для совершения каких-нибудь правонарушений, то, скорее всего, когда вы оформляли мобильный телефон, вы ввели эти паспортные данные. Не представляет никакой сложности сопоставить эти паспортные данные, привязанные к номеру телефона, с реальными паспортными данными», — пояснил Терехов, добавив, что не существует соцсети, которая бы не требовала введения номера телефона пользователя при регистрации.
«Соцсети прекрасно понимают, что за люди оставляют комментарии на тех или иных площадках», — подчеркнул эксперт.
Опасения из-за риска утечки персональных данных пользователей, которые в очередной раз высказали критики инициативы Роскомнадзора, Терехов считает также несвоевременными — ведь большинство людей давно оставили свой номер телефона в различных магазинах и сервисах.
«Все ваши данные давно уже утекли примерно с 2005 года. Когда вы получаете дисконтную карту при покупке одежды и вводите свой номер телефона, все ваши персональные данные утекают. Любое мобильное приложение при доставке еды требует ваш номер телефона. Свой номер телефона мы оставили в огромном количестве мест, соответственно все ваши данные, включая прописку и все остальное, конечно же, есть в базе. Я полагаю, что Роскомнадзору кто-то должен это все просто рассказать», — добавил Терехов.
В феврале зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял в ходе пресс-конференции НСН, что в ближайшие годы в мире произойдет масштабная деанонимизация интернета.
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