Роскомнадзор занялся утечкой данных клиентов «Здравсити»
Информацию об утечке данных пользователей сервиса «Здравсити» начал проверять Роскомнадзор, сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что онлайн-сервис не уведомлял об утечке персональных данных пользователей. Ранее в сети появились сообщения, что личные данные пользователей «Здравсити», где можно заказать лекарства, попали в открытый доступ.
Ранее «Яндекс» опроверг сообщения о прослушке пользователей «Алисы». В компании заявили, что микрофон включается без упоминания «Алисы» только в бета-версии для сотрудников.
В эфире НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что умные колонки «Яндекса» могут включаться и без кодового слова, это значит, что «Алиса» может слушать пользователя в любое время.
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