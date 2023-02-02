Роскомнадзор занялся утечкой данных клиентов «Здравсити»

В ведомстве отметили, что онлайн-сервис не уведомлял об утечке персональных данных пользователей. Ранее в сети появились сообщения, что личные данные пользователей «Здравсити», где можно заказать лекарства, попали в открытый доступ.

Ранее «Яндекс» опроверг сообщения о прослушке пользователей «Алисы». В компании заявили, что микрофон включается без упоминания «Алисы» только в бета-версии для сотрудников.

В эфире НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что умные колонки «Яндекса» могут включаться и без кодового слова, это значит, что «Алиса» может слушать пользователя в любое время.

