Роскомнадзор занялся утечкой данных клиентов «Здравсити»

Информацию об утечке данных пользователей сервиса «Здравсити» начал проверять Роскомнадзор, сообщает РИА Новости.

«Яндекс» заявил, что утечка части кода не грозит данным пользователей

В ведомстве отметили, что онлайн-сервис не уведомлял об утечке персональных данных пользователей. Ранее в сети появились сообщения, что личные данные пользователей «Здравсити», где можно заказать лекарства, попали в открытый доступ.

Ранее «Яндекс» опроверг сообщения о прослушке пользователей «Алисы». В компании заявили, что микрофон включается без упоминания «Алисы» только в бета-версии для сотрудников.

В эфире НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что умные колонки «Яндекса» могут включаться и без кодового слова, это значит, что «Алиса» может слушать пользователя в любое время.

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ФОТО: РИА Новости
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