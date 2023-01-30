«Яндекс» заявил, что утечка части кода не грозит данным пользователей
Компания «Яндекс» заявила, что утечка части программного кода, произошедшая на прошлой неделе, не грозит данным пользователей и сервисам.
«Первичный анализ показал, что опубликованные фрагменты не несут какой-либо угрозы для безопасности наших пользователей или работоспособности сервисов», - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что данная ситуация послужит поводом для проведения масштабного аудита репозитория.
Первичный аудит показал несколько случаев серьезного нарушения собственных политик «Яндекса». К примеру, в коде содержались контактные данные некоторых партнеров. Например, водителей — в некоторых случаях их контакты и номера водительских удостоверений передавались из одного таксопарка в другой. В сервисе «Яндекс Лавка» существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере.
«Яндекс» возобновляет работу по формированию стандартов и принципов техноэтики.
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