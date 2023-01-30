«Яндекс» заявил, что утечка части кода не грозит данным пользователей

Компания «Яндекс» заявила, что утечка части программного кода, произошедшая на прошлой неделе, не грозит данным пользователей и сервисам.

«Первичный анализ показал, что опубликованные фрагменты не несут какой-либо угрозы для безопасности наших пользователей или работоспособности сервисов», - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что данная ситуация послужит поводом для проведения масштабного аудита репозитория.

Первичный аудит показал несколько случаев серьезного нарушения собственных политик «Яндекса». К примеру, в коде содержались контактные данные некоторых партнеров. Например, водителей — в некоторых случаях их контакты и номера водительских удостоверений передавались из одного таксопарка в другой. В сервисе «Яндекс Лавка» существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере.

«Яндекс» возобновляет работу по формированию стандартов и принципов техноэтики.



