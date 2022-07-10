Роскомнадзор заблокирует 11 VPN-сервисов 11 июля

Ограничения коснутся наиболее известных VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy, Proton VPN и еще восемь менее популярных сервисов.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в пресс-центре НСН предупредил, что данные граждан в бесплатных VPN-сервисах в 95% случаев продаются и используются как коммерческими сервисами, так и мошенниками.

«Бесплатного сыра в ситуации, в которой мы существуем, не бывает. Поэтому чем-то мы платим. Первое, чем мы можем платить – это просмотром рекламы, второе – это продажей наших данных, как в легальном, так и в полулегальном виде на биржах. Также можно платить деньгами. Тут выбор за нами. Здесь возникает вопрос, потому что информирование о том, какие данные и кому продаются устроено очень плохо. В основном продажей VPN услуг занимаются маленькие компании. Поскольку они маленькие, мы не знаем, кто владеет и распоряжается данными», - подчеркнул он.

