Роскомнадзор заблокирует 11 VPN-сервисов 11 июля
Роскомнадзор заблокирует доступ к еще 11 VPN-сервисов в понедельник, 11 июля. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ведомство.
Ограничения коснутся наиболее известных VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy, Proton VPN и еще восемь менее популярных сервисов.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в пресс-центре НСН предупредил, что данные граждан в бесплатных VPN-сервисах в 95% случаев продаются и используются как коммерческими сервисами, так и мошенниками.
«Бесплатного сыра в ситуации, в которой мы существуем, не бывает. Поэтому чем-то мы платим. Первое, чем мы можем платить – это просмотром рекламы, второе – это продажей наших данных, как в легальном, так и в полулегальном виде на биржах. Также можно платить деньгами. Тут выбор за нами. Здесь возникает вопрос, потому что информирование о том, какие данные и кому продаются устроено очень плохо. В основном продажей VPN услуг занимаются маленькие компании. Поскольку они маленькие, мы не знаем, кто владеет и распоряжается данными», - подчеркнул он.
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