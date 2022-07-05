Россиян призвали не использовать VPN при входе в банковские приложения
В России увеличилось число пользователей VPN-сервисов, в такой ситуации следует помнить, что сервис иногда может не обеспечивать необходимый уровень безопасности и конфиденциальности. Об этом сообщил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, в процессе работы с VPN-сервисами ряд данных становится доступен третьим лицам. Кроме того, если не использовать специальные средства защиты компьютера, может произойти заражение системы различными вирусами. Так, при использовании VPN не следует заходить в личные кабинеты банковских сайтов и портала «Госуслуги». Также специалист не советует при подключенном VPN совершать онлайн-покупки, так как данные карты могут быть перехвачены злоумышленниками.
Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявляла, что бесплатные VPN-сервисы выкачивают из гаджетов персональные данные пользователей и другую информацию, отмечает РЕН ТВ. В свою очередь вице-президент «Лаборатории Касперского» Вячеслав Закоржевский отмечал, что VPN-сервисы время от времени подвергаются атаке хакеров, подчеркивает Ura.ru.
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