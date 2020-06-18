Роскомнадзор удалил сайт Telegram из реестра запрещенных в РФ ресурсов

Роскомнадзор исключил ранее блокировавшийся на территории России сайт telegram.org из реестра запрещенной в стране информации. Об этом сообщает Интерфакс. Ранее 18 июня адрес еще находился в этом реестре, а доступ к сайту ограничивался операторами связи.

Напомним, мессенджер Telegram блокировался по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В четверг, 18 июня, в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что по согласованию с Генеральной прокуратурой ведомство снимает требование о блокировке мессенджера.

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К слову, депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внести законопроект о прекращении блокировки Telegram в России. Парламентарии пояснили, что мессенджер, который был запрещен в России еще в апреле 2018 года, де-факто стал «официальным сервисом» госорганов.

В июне основатель Telegram Павел Дуров поддержал инициативу депутатов о разблокировке сервиса. Он заявил, что мессенджером в России пользуются 30 миллионов человек, и отказ от блокировки положительно сказался бы на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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