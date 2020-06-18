Роскомнадзор удалил сайт Telegram из реестра запрещенных в РФ ресурсов

Роскомнадзор исключил ранее блокировавшийся на территории России сайт telegram.org из реестра запрещенной в стране информации. Об этом сообщает Интерфакс. Ранее 18 июня адрес еще находился в этом реестре, а доступ к сайту ограничивался операторами связи.

Напомним, мессенджер Telegram блокировался по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В четверг, 18 июня, в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что по согласованию с Генеральной прокуратурой ведомство снимает требование о блокировке мессенджера.