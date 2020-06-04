Мариничев: Одним Telegram безопасность страны не обеспечить
Интернет-омбудсмен в эфире НСН уличил Павла Дурова в лукавстве.
Прекращение блокировки мессенджера Telegram в России позволило бы более комфортно использовать сервис российским пользователям, а также положительно сказалось бы на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Как передает RNS, такое мнение высказал основатель Telegram Павел Дуров.
Напомним, в апреле в Госдуме подготовили и направили в Минкомсвязи законопроект, предполагающий прекращение блокировки мессенджера Telegram в России.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН уличил Дурова в лукавстве.
«Национальная безопасность не имеет никакого отношения к гражданским сервисам. Другое дело, что не нужно зацикливаться на одном решении. Для хозяйственных целей бизнеcу одного Telegram недостаточно. Нужен и Whatsapp, и Skype. Элементы должны быть взаимодополняемыми, это система отказоустойчивости. Гражданские сервисы типа Telegram априори неустойчивы в индивидуальном порядке. Нужно использовать разные, это решает проблему. Возможность использовать в том числе Telegram улучшает позиции с точки зрения стабильности работы», - пояснил эксперт.
Он не видит изменения отношения властей к блокировке мессенджера.
«Неважно, меняется отношение властей или не меняется. Есть решение суда, по которому Telegram заблокирован. Чтобы его разблокировать, нужно менять законы. А рассуждать, как относятся власти, бессмысленно. Мы видим, что в этой критической ситуации достаточно большое количество пользователей интернета были о ней проинформированы властями через Telegram. Невзирая на судебную блокировку, его использование продолжается. Власти здравомысляще относятся к этому сервису», - заключил Мариничев.
Напомним, мессенджер Telegram блокируется в России с середины апреля 2018 года по решению Таганского районного суда по иску Роскомнадзора.
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