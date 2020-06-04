Мариничев: Одним Telegram безопасность страны не обеспечить

«Национальная безопасность не имеет никакого отношения к гражданским сервисам. Другое дело, что не нужно зацикливаться на одном решении. Для хозяйственных целей бизнеcу одного Telegram недостаточно. Нужен и Whatsapp, и Skype. Элементы должны быть взаимодополняемыми, это система отказоустойчивости. Гражданские сервисы типа Telegram априори неустойчивы в индивидуальном порядке. Нужно использовать разные, это решает проблему. Возможность использовать в том числе Telegram улучшает позиции с точки зрения стабильности работы», - пояснил эксперт.

Он не видит изменения отношения властей к блокировке мессенджера.

«Неважно, меняется отношение властей или не меняется. Есть решение суда, по которому Telegram заблокирован. Чтобы его разблокировать, нужно менять законы. А рассуждать, как относятся власти, бессмысленно. Мы видим, что в этой критической ситуации достаточно большое количество пользователей интернета были о ней проинформированы властями через Telegram. Невзирая на судебную блокировку, его использование продолжается. Власти здравомысляще относятся к этому сервису», - заключил Мариничев.

Напомним, мессенджер Telegram блокируется в России с середины апреля 2018 года по решению Таганского районного суда по иску Роскомнадзора.

