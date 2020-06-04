Дуров: Разблокировка Telegram укрепит национальную безопасность России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поддержал идею депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина разблокировать сервис на территории России. Об инициативе стало известно 23 апреля. Её авторы утверждали, что блокировка не создаёт помех большинству пользователей, зато бьёт по престижу государственной власти.

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Дуров написал по этому поводу, что разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей использовать Telegram более комфортно.

«Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», - написал предприниматель в своем телеграм-канале.

Мессенджер был заблокирован в России по решению суда из-за отказа администраторов Telegram предоставить ФСБ «ключи для дешифровки» сообщений пользователей. Дуров настаивает, что борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, подчеркивая, что администрация Telegram активно борется с попытками распространять призывы к насилию и террору.

В Кремле воздержались от комментариев относительно инициативы Тумусова и Ионина. Как сообщало RT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что есть ситуация де-факто и де-юре, и хотя они различаются, юридически необходимо соблюдать решение суда.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН напомнил, что сейчас депутаты пытаются решить ту проблему, которую сами и создали. Он признался, что не знает, как авторы инициативы собираются обойти решение суда.

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
ТЕГИ:ГосдумаПавел ДуровБлокировкаTelegram
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