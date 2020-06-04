Дуров: Разблокировка Telegram укрепит национальную безопасность России

Дуров написал по этому поводу, что разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей использовать Telegram более комфортно.

«Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», - написал предприниматель в своем телеграм-канале.

Мессенджер был заблокирован в России по решению суда из-за отказа администраторов Telegram предоставить ФСБ «ключи для дешифровки» сообщений пользователей. Дуров настаивает, что борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, подчеркивая, что администрация Telegram активно борется с попытками распространять призывы к насилию и террору.

В Кремле воздержались от комментариев относительно инициативы Тумусова и Ионина. Как сообщало RT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что есть ситуация де-факто и де-юре, и хотя они различаются, юридически необходимо соблюдать решение суда.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН напомнил, что сейчас депутаты пытаются решить ту проблему, которую сами и создали. Он признался, что не знает, как авторы инициативы собираются обойти решение суда.

