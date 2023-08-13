Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает работу Google
13 августа 202304:02
Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу зарубежных поисковых сервисов, сообщает РИА Новости.
В службе отметили, что по вопросам доступности сервисов Google необходимо обращаться в эту компанию. Роскомнадзор посоветовал «всегда пользоваться отечественными сервисами».
12 августа в России произошел сбой в работе поисковой системы Google. Стало известно о более 550 отчетов о проблемах у Google, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает работу Google
- «Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба нахамил журналисту
- СМИ: Су-57 показали эффективность на Украине
- Станция «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета
- СМИ: КНР не пригласила глав ряда стран Запада на форум «Пояс и путь»
- Экс-разведчик Риттер назвал секретное оружие России на Украине
- В США заявили о массовом бегстве наемников с Украины
- В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
- Британский адмирал прибыл в Киев
- СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа — начале сентября
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru