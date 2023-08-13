Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает работу Google

В службе отметили, что по вопросам доступности сервисов Google необходимо обращаться в эту компанию. Роскомнадзор посоветовал «всегда пользоваться отечественными сервисами».

12 августа в России произошел сбой в работе поисковой системы Google. Стало известно о более 550 отчетов о проблемах у Google, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

